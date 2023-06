Singapur, 22. junija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Kot navajajo analitiki, so vlagatelji že nekaj tednov v negotovosti zaradi nejasnih obetov za ameriško in kitajsko gospodarstvo, kar povzroča nenehno nihanje cen črnega zlata, a brez večjih premikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.