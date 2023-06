Človekove pravice v ospredju pri izbiri gostitelja SP 2030

Ljubljana, 22. junija - Človekove pravice morajo biti ključna točka pri izbiri gostitelja svetovnega prvenstva 2030 v nogometu. Kot je objavljeno v anketi YouGov organizacije Amnesty International, je 53 odstotkov ljudi iz 15 držav, ki so sodelovali v anketi, dejalo, da so človekove pravice bistvene pri izbiri gostitelja mundiala in drugih večjih športnih dogodkov.