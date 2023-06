Modijev obisk v ZDA tudi v znamenju kritik njegovih politik

New York/Washington, 22. junija - Predsednik ZDA Joe Biden na državniškem obisku gosti indijskega premierja Narendro Modija, ki je v Washington prispel v sredo zvečer iz New Yorka, kjer se je udeležil množične vaje joge pred palačo ZN. Zaradi Modijevih spornih notranjepolitičnih potez so tri predstavnice demokratov napovedale bojkot njegovega nagovora kongresu.