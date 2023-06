Iskanje podmornice Titan v odločilni fazi

New York, 22. junija - Iskanje pogrešane podmornico s petimi potniki na turistični poti za ogled potopljenega Titanika je v odločilni fazi, saj je na njej po ocenah ostalo le še za deset ur kisika. Podmornice še niso našli, čeprav so v sredo povečali število letal, ladij in podvodne opreme iz ZDA, Kanade in Francije. V sredo so na območju iskanja zaznali podvodne zvoke.