Slovenski odbojkarji po zmagah nad Argentino in Kanado danes proti Kubi

Orleans, 22. junija - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala tretjo tekmo drugega turnirja lige narodov v francoskem Orleansu. Ob 20.30 ji bo nasproti mreže stala kubanska izbrana vrsta. Slovenci so na tem turnirju že premagali Argentino in Kanado ter imajo zdaj razmerje zmag in porazov 5-1, tako da se nahajajo pri vrhu razpredelnice.