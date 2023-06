Avstrijsko Štajersko in Koroško prizadela neurja s točo

Špital ob Dravi/Ljubljana, 21. junija - Južni del Avstrije, deželi Koroška in Štajerska, so zvečer zajele nevihte s točo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Iz okolice Špitala ob Dravi na Koroškem poročajo, da je padala toča s premerom od pet do osem centimetrov, promet na glavni cesti v Dravski dolini je bil zato ustavljen. Nevihte so se zvečer razširile tudi v Slovenijo.