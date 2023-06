Ljubljana, 21. junija - Novica Mihajlović v komentarju Obdobje božanja Kosova se izteka piše o napetih odnosih med Beogradom in Prištino. Avto meni, da je Zahod, ki je do zdaj vedno imel veliko razumevanja za oblast v Prištini, na koncu s svojim potrpljenjem do vlade kosovskega premierja Albina Kurtija.