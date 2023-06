Šarec in Poklukar odprla fotografsko razstavo Skupaj do zmage

Ljubljana, 21. junija - Ministra za obrambo Marjan Šarec in za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta danes v Ljubljani odprla razstavo Skupaj do zmage, ki sta jo pripravila Muzej slovenske policije in Vojaški muzej Slovenske vojske. Šarec je poudaril, da je osamosvojitev najsvetejši trenutek slovenske zgodovine.