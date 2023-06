Biro Barcelonske konvencije v Izoli pripravil vsebine zasedanja pogodbenic v decembru

Izola, 21. junija - V Izoli je biro Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja od ponedeljka do danes pripravljal vsebine zasedanja pogodbenic konvencije, ki ga bo Slovenija gostila decembra. "To je pomembna in odgovorna naloga," je na današnji izjavi za medije povedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.