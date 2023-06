Poslanci na izredni seji izmenjali že večkrat izpostavljena stališča o Naturi 2000

Ljubljana, 21. junija - Poslanci so na izredni seji obravnavali tudi predlog priporočil vladi za učinkovito upravljanje območij Natura 2000, ki so jih pripravili v stranki SDS. Njihovi poslanci so ob tem poudarili, da so priporočila nujno potrebna za slovensko kmetijstvo, koalicijski poslanci pa so jim znova očitali, da si na plečih kmetov nabirajo politične točke.