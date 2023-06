Policija zavrača očitke o neustreznem obravnavanju žrtev nasilja na Paradi ponosa

Ljubljana, 21. junija - Policija zavrača očitke o neustreznem obravnavanju žrtev nasilja na sobotni Paradi ponosa, so za STA danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Policisti, ki so shod varovali, so v največji možni meri preprečevali vsakršna kazniva ravnanja, policija pa ima ničelno toleranco do vsakršnih oblik kaznivih ravnanj, so zapisali.