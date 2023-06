Novogoriški policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin nevarne vožnje

Nova Gorica, 21. junija - Policisti policijske postaje Nova Gorica so v torek zaradi nevarne vožnje in objestnega ravnanja ustavljali neznanega voznika na območju Nove Gorice in Gorice, vendar ga niso uspeli ustaviti. Zdaj prosijo za pomoč morebitne očividce oz. občane, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije za razjasnitev vseh okoliščin dogodka.

Policisti so v Novi Gorici ustavljali voznika sivega osebnega avtomobila znamke Mercedes, goriškega registrskega območja, ki pa ni upošteval njihovih znakov in s pospešeno vožnjo zapeljal po nekaterih mestnih ulicah. Kljub temu, da so ga novogoriški policisti, ki so vozili za njim, ves čas ustavljali, pobegli voznik tega ni upošteval in je nevarno vožnjo nadaljeval v smeri Italije.

Med zasledovanjem pobeglega voznika so policisti zapeljali preko državne meje v Italijo. Med vožnjo je pobegli voznik kršil več cestnoprometnih predpisov, zato je bila ogrožena javna prometna varnost. Skladno s sporazumom med Slovenijo in Italijo o čezmejnem policijskem sodelovanju so o zasledovanju pobeglega vozila obvestili tudi italijanske varnostne organe.

Novogoriški policisti so pobeglega voznika nekaj minut zasledovali po mestnih ulicah Gorice, zatem pa je zasledovani voznik ponovno zapeljal v Slovenijo in nadaljeval vožnjo proti Rožni Dolini in Ajševici, kjer se je za njim izgubila vsakršna sled.

Policisti omenjeni varnostni dogodek preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Ob tem pa morebitne očividce ali druge občane prosijo za pomoč s kakršnimikoli informacijami o dogodku.