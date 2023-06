Na uglednem West Pointu že skoraj deseterica Slovencev

New York, 25. junija - Na ugledni ameriški vojaški akademiji West Point v zvezni državi New York se je od leta 2001 izobraževala že skoraj deseterica Slovencev. Prvi je diplomiral leta 2001, do leta 2016 jih je sledilo še šest, zdaj na akademiji študira eden, ki bo predvidoma diplomiral leta 2026, prihodnje šolsko leto se mu bo pridružil še eden.