Ameriška komisija za trgovino toži Amazon zaradi zavajanja potrošnikov

New York, 21. junija - Ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) je vložila tožbo zoper ameriškega spletnega velikana Amazon. Ta naj bi z zavajajočimi praksami potrošnike pripravil do tega, da so se naročili na Amazonovo storitev Prime, nato pa namerno zapletel postopek preklica naročnine. FTS s tožbo zahteva trajno prepoved takšnega ravnanja ter plačilo denarne kazni.