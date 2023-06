Analitik Mark Zandi zavrača možnost recesije v ZDA

New York, 21. junija - Glavni ekonomist podjetja Moody's Analytics Mark Zandi je za televizijo CNN izrazil mnenje, da do recesije v ameriškem gospodarstvu ne bo prišlo. Njegov pogled je tako drugačen od skoraj enotnega mnenja ekonomistov v zadnjem letu dni, da ZDA zaradi inflacije in dvigovanja obrestnih mer vsaj blažji recesiji ne bodo ubežale.