Nemški Bild naj bi zaradi umetne inteligence nameraval odpustiti več sto zaposlenih

Berlin, 21. junija - Nemški tabloid Bild je po poročanju spletnega portala Deutsche Welle več sto zaposlenih na položajih, kot so uredniki nižjih ravni in redaktorji, obvestil, da jih bodo nadomestila orodja na podlagi umetne inteligence. Odločitev je naletela na opozorila, da bi to lahko povečalo delež lažnih novic.