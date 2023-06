Prenovljena novogoriška osnovna šola Milojke Štrukelj in njena okolica

Nova Gorica, 21. junija - V Novi Gorici so na slovesnosti uradno predali namenu prenovljeno osnovno šolo Milojke Štrukelj skupaj s prenovljeno okolico. Prenovo, vredno 5,5 milijona evrov, so izvedli po fazah med letoma 2021 in 2022, revitalizacijo zunanjih odprtih površin pa so izvajali v drugi polovici leta 2022 ter zaključili z zasaditvami v prvih mesecih letos.