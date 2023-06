Članice EU z dogovorom o enajstem svežnju sankcij proti Rusiji

Bruselj, 21. junija - Države članice EU so se danes dogovorile o enajstem svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je danes sporočilo švedsko predsedstvo Svetu EU. Ukrepi so med drugim namenjeni preprečevanju izogibanja sankcijam, so še navedli. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je že pozdravila dogovor.