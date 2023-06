V Pamečah dobili nov amfiteater za različne prireditve

Slovenj Gradec, 21. junija - Pri podružnični osnovni šoli v Pamečah so danes odprli nov prostor za športne, kulturne in izobraževalne aktivnosti v obliki amfiteatra z 280 sedišči. Športno-kulturno središče Pameče je velika pridobitev za šolo, vaško skupnost in mesto Slovenj Gradec, so ob tem sporočili z Mestne občine Slovenj Gradec. Naložba je vredna skoraj 300.000 evrov.