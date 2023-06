V pedagoških krogih ogorčeni nad vladnim predlogom nižjega vrednotenja delovnih mest svetovalnih delavcev

Ljubljana, 21. junija - V pedagoških krogih so ogorčeni nad vladnim predlogom, ki izhodiščni plačni razred svetovalnih delavcev uvršča nižje od učiteljev. Predstavniki fakultet in več združenj poudarjajo, da gre za enako zahtevno delo, in terjajo odziv resornega ministrstva. Po opozorilu sindikalista Branimirja Štruklja je predlog tudi v nasprotju s stavkovnim sporazumom.