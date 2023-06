V CD prvi mednarodni baletni festival Plesne noči

Ljubljana, 22. junija - Cankarjev dom (CD) ter SNG Opera in balet Ljubljana sta pripravila prvi mednarodni baletni festival. Ob letošnji 30-letnici smrti so ga posvetili znanemu baletnemu plesalcu Rudolfu Nurejevu, ki se ga bodo spomnili skozi pogovor, film in razstavo. Do ponedeljka bodo program dopolnjevale štiri uspešnice domačih in gostujočih baletnih hiš.