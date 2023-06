Ob hidroelektrarni Brežice odprli za zdaj največjo sončno elektrarno v državi

Brežice, 21. junija - Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) je ob vodnem zajetju hidroelektrarne Brežice danes uradno odprla veliko sončno elektrarno. Gre za do zdaj največjo sončno elektrarno v državi z močjo šestih megavatov. Za naložbo so odšteli približno 5,5 milijona evrov, od Eko sklada so zanjo dobili približno 750.000 evrov denarne podpore.