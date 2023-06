Dom starejših občanov v Vrtojbi bo sprejel do 151 varovancev

Šempeter pri Gorici, 21. junija - V Vrtojbi so na krajši slovesnosti danes odprli dom starejših občanov. Stavbo doma in bližnjo stavbo z oskrbovanimi stanovanji so začeli graditi že leta 2008, vendar jo po številnih zapletih in krizah dokončali šele letos. V domu bo prostora za 151 starostnikov, ki jih bodo sprejemali postopoma.