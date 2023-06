Celjski mestni svetniki po hitrem postopku sprejeli rebalans letošnjega proračuna

Celje, 21. junija - Celjski mestni svetniki so na današnji seji po hitrem postopku sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Skupni prihodki bodo tako letos znašali skoraj 80 milijonov evrov, v prvotnem proračunu, ki je bil sprejet marca, pa so bili načrtovani v višini 78,4 milijona evrov. Odhodki so se zvišali za 1,5 milijona evrov na 84 milijonov evrov.