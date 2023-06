Kiriakos Micotakis: Politik konservativne dinastije pred novim premierskim mandatom

pripravil Marko Stanojević

Atene, 23. junija - Kiriakos Micotakis je zadnja štiri leta, do 24. maja letos, vodil grško vlado. Po nedeljskih parlamentarnih volitvah se mu po pričakovanjih obeta nov mandat. Na majskih volitvah je njegova stranka Nova demokracija (ND) sicer prepričljivo slavila, a ni osvojila želene absolutne večine. To bo v nedeljo najverjetneje dobila.