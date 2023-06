Na Hrvaškem maja najnižja brezposelnost po letu 1989

Zagreb, 21. junija - Na Hrvaškem so maja zabeležili 5,6-odstotno stopnjo brezposelnosti, kar je 0,5 odstotne točke manj kot aprila in najmanj po letu 1989, je danes poudaril hrvaški premier Andrej Plenković. Na tamkajšnjem zavodu za zaposlovanje je bilo minuli mesec prijavljenih 97.758 brezposelnih oz. 7,2 odstotka manj kot aprila in 11 odstotkov manj kot maja lani.