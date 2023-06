Senat Univerze v Mariboru v novi sestavi

Maribor, 21. junija - Na Univerzi v Mariboru je v torek potekala ustanovna seja senata. Nova sestava šteje 44 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov Univerze v Mariboru, ki so izvoljeni za mandatno dobo štirih let oz. študentje dveh let in enakopravno zastopajo vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja, so danes sporočili z rektorata.