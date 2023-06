Noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se obeta podpora

Ljubljana, 21. junija - DZ je na današnji izredni seji opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja po skrajšanem postopku. Po noveli bodo šole lahko zaposlovale tudi strokovnjake brez pedagoško-andragoškega znanja. Podporo predlogu so napovedale koalicijske poslanske skupine, opozicijske mu ne bodo nasprotovale.