Surs: Slovenija je imela lani za 5,4 odstotka več prebivalcev kot ob osamosvojitvi

Ljubljana, 21. junija - Slovenija je imela lani 5,4 odstotka več prebivalcev kot ob osamosvojitvi, so pred dnevom državnosti sporočili s Sursa. Ugodni so tudi drugi kazalniki, povečuje se delež terciarno izobraženih, popeteril se je BDP, nenehno se povečujeta vrednost uvoza in izvoza. Slabši je kazalnik rasti cene nepremičnin, ki so od leta 2015 narasle za 74 odstotkov.