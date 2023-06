Ljubljana, 21. junija - Glavni direktor družbe GO Asset Andreas Liebsch bo danes ob 17.15 v novem poslopju Logističnega centra Adria v industrijski coni Sežana jugovzhod (Terminali, bližina mejnega prehoda Fernetiči) dal izjavo za medije ob primopredaji skoraj 50 milijonov evrov vrednega poslopja Logističnega centra Adria, so sporočili iz družbe GO Asset.