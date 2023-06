Telekom Slovenije opozarja na morebitne poškodbe elektronskih naprav zaradi udarov strel

Ljubljana, 21. junija - V Sloveniji poleti beležimo do šestkrat več udarov strel kot sicer, te pa pogosto poškodujejo ali uničujejo naprave, ki so priključene v telekomunikacijsko in električno omrežje. V luči tega pri Telekomu Slovenije uporabnike opozarjajo, naj naprave, kot so modemi, televizorji in računalniki, ob napovedi neviht izklopijo iz omrežij.