Ljubljana, 21. junija - Novinarska konferenca sindikatov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, na kateri bodo podali izjavo za javnost in kronološki pregled pogajanj za plačni steber javnih uslužbencev v zdravstvu in socialnem varstvu, bo danes ob 13. uri v Domu sindikatov, soba 17/II, na Dalmatinovi 4, so sporočili iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva.