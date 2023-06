S projektom Max Aid uskladili postopke reševanja ob meji v Istri

Izola, 21. junija - Reševalne službe na severozahodu Istre so se v okviru projekta Max Aid dogovorile o postopkih čezmejnega sodelovanja v primeru množične nesreče. Kot so povedali danes na novinarski konferenci v Izoli ob zaključku projekta z evropsko finančno podporo, so 165 zdravstvenih delavcev napotili na mednarodno certificirane tečaje reševanja.