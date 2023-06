Slovenija ob obletnici solunskega vrha EU-Zahodni Balkan zagotovila nadaljnjo podporo regiji

Ljubljana, 21. junija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon so ob današnji 20. obletnici vrha EU-Zahodni Balkan v Solunu zagotovili nadaljnjo podporo državam v regiji na njihovi poti v unijo. Ob tem so opozorili, da je bilo od vrha leta 2003 na obeh straneh zamujenih veliko priložnosti.