Po nesreči ladje z migranti v Grčiji devet Egipčanov obtoženih tihotapljenja

Atene, 21. junija - Grška policija je prejšnji teden v pristanišču Kalamata aretirala devet Egipčanov, ki so preživeli nesrečo ladje z migranti pri grškem polotoku Peloponez, v kateri je po zadnjih podatkih umrlo 82 ljudi, več sto pa jih pogrešajo. Moški so obtoženi trgovine z ljudmi in ustanovitve kriminalne združbe, je v torek sporočilo sodišče v Kalamati.