GZS za tretje pasove na avtocestah in hitrejše umeščanje železnice

Ljubljana, 21. junija - Čim prej je treba zgraditi tretje pasove na avtocestah, najprej okoli Ljubljane in na vpadnicah proti Štajerski in Primorski, do takrat pa za javni promet in vozila z več potniki v konicah uporabiti odstavne pasove, meni strateški svet GZS za investicije in gradbeništvo. Ob tem poziva k pospešitvi umeščanja železniške infrastrukture v prostor.