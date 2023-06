Mariborski policisti iščejo roparja prodajalne v Mariboru

Maribor, 21. junija - Mariborski policisti so bili nekaj po 8. uri zjutraj obveščeni o ropu manjše prodajalne na Gosposvetski ulici v Mariboru. Po prvih zbranih informacijah gre za neznanega moškega, starega okoli 35 let, suhe postave, kratkih las, oblečenega v jeans hlače, z rdečo masko na glavi in oboroženega s pištolo, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.