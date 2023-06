Predvsem na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju možna močnejša neurja

Ljubljana, 21. junija - Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo danes pozno popoldne in zvečer predvsem na severovzhodu možna krajevna neurja z močnim vetrom in tudi točo. Danes in v četrtek sredi dneva in popoldne bo tudi velika toplotna obremenitev, ki bo najizrazitejša v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Arso je za ta območja izdal oranžno vremensko opozorilo.