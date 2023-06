Primorski vinogradniki obnavljajo in zasajajo nove vinograde

Nova Gorica, 21. junija - Vinogradništvo je na Primorskem izredno pomembna kmetijska panoga, zato sodelujoče na torkovem strokovnem srečanju Trte in vino - bogastvo Primorske v Novi Gorici veseli, da se kljub zmanjševanju števila vinogradnikov povečujejo površine, ki so zasajene z vinogradi. Pozdravili so tudi obnove obstoječih vinogradov.