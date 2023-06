Policija glede prometne nesreče v Tivoliju išče voznika električnega skiroja

Ljubljana, 21. junija - V torek se je na kolesarski stezi v ljubljanskem Tivoliju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesarka in neznani voznik električnega skiroja. Tega policisti pozivajo, naj se jim zaradi izvedbe postopka javi.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je po doslej zbranih podatkih do prometne nesreče prišlo pri prehitevanju, kjer je voznik skiroja trčil v kolesarko, ki je padla in se lažje poškodovala. Udeleženca sta se po trčenju pogovarjala, voznik skiroja je kolesarki ponudil pomoč, ki pa jo je zavrnila. Oba sta nato s kraja odšla, ne da bi si izmenjala podatke. Ker je kolesarka naknadno iskala zdravniško pomoč, je bila o nesreči obveščena tudi policija.

Policisti zato voznika električnega skiroja prosijo, da se zglasi na policijski postaji Ljubljana Šiška pokliče na telefonsko številko 01 583 37 00 oziroma 113.