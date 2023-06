Na eni najbolj znanih slovenjgraških ulic razstava steklarskega mojstra Gostečnika

Slovenj Gradec, 25. junija - Do novembra letos si lahko obiskovalci Meškove ulice v Slovenj Gradcu ogledajo ulično razstavo steklenih eksponatov steklarskega mojstra Matijaža Gostečnika. Z razstavo obeležuje 25 let ustvarjanja, hkrati je namen razstave tudi prispevati k oživljanju mestnega jedra in spomniti na 120. obletnico od uničujočega požara v Meškovi ulici.