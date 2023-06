V Črnomlju danes prve prireditve 59. Jurjevanja v Beli krajini

Črnomelj, 21. junija - V črnomaljskem mestnem jedru se z nastopi glasbenikov in drugimi dogodki danes začenja petdnevni prireditveni niz 59. Jurjevanje v Beli krajini. Ta najstarejši slovenski in največji območni folklorni festival bo potekal do vključno nedelje. Pripravili so koncerte, folklorne nastope, razstave, športne in druge prireditve, so sporočili prireditelji.