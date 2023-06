Zaradi prevažanja migrantov odvzeli prostost tujcu

Ljubljana, 21. junija - Policisti so v torek zvečer na Obrežju ustavil osebni avtomobil slovenskih registrskih oznak ter v postopku ugotovili, da državljan Srbije v vozilu prevaža štiri državljane Afganistana, ki so nedovoljeno prestopili mejo. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali, s kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.