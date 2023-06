Objekt na nekdanjem mejnem prehodu Libeliče z novimi vsebinami

Libeliče, 21. junija - Objekt na nekdanjem mejnem prehodu med Slovenijo in Avstrijo v Libeličah je po več letih zapuščenosti dobil nove vsebine. V njem je Občina Dravograd skupaj s partnerji uredila turistično pisarno in apartma za turiste, vsebine pa dopolnjujeta stalna razstava Ko spregovorijo meje in skulptura Jureta Markote. Objekt Libeliški prehod bodo odprli danes.