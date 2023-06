Košarkarji Barcelone s Tobeyjem španski prvaki

Madrid, 21. junija - Košarkarji Barcelone so novi prvaki Španije, potem ko so na tretji tekmi finala končnice v gosteh na košarkarskem el clasicu premagali Real Madrid s 93:82 in slavili s skupnim izidom 3:0 v zmagah. V dresu Barce se je gladke zmage nad večnim tekmecem veselil tudi Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey.