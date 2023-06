Kanadsko letalo ob iskanju pogrešane podmornice v globini Atlantika zaznalo zvoke

New York, 21. junija - Na odprtem morju severnega Atlantika se je v torek in v noči na danes razširila mednarodna armada ladij in letal, ki še vedno išče manjšo podmornico Titan. Ta je v nedeljo izginila med potopom z namenom ogleda razbitin potniške ladje Titanik. Kanadsko letalo je davi na območju iskanja pod vodo zaznalo zvoke "topih udarcev".