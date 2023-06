Mladi v Montani tožili zvezno državo zaradi kršenja pravice do čistega in zdravega okolja

Helena, 21. junija - V ameriški zvezni državi Montani se je v torek na zveznem sodišču končal sodni proces v tožbi 16 mladih proti državi zaradi kršenja pravice do čistega in zdravega okolja, ker država ne ukrepa proti fosilnim gorivom, ki uničujejo zrak in segrevajo ozračje. Zvezna sodnica Kathy Seely bo sodbo izrekla v naslednjih tednih.