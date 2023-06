Dnevnik o ameriško-kitajskem rivalstvu (21. 6.)

Ljubljana, 20. junija - Andrej Brstovšek v komentarju Upravljanje trajnih navzkrižij piše o pogovorih ameriškega in kitajskega zunanjega ministra, ki so pokazali predvsem na velik razkorak med globalnima velesilama. Kitajska in ZDA se ozirata proti Kubi in Tajvanu, Evropa pa išče odgovor na vprašanje, kako tesno naj bo sodelovanje s Kitajsko.