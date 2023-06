Poslastica dneva v Stožicah Belgija - Srbija ob 15. uri

Ljubljana, 22. junija - V dvorani Stožice bodo danes vsi štirje četrtfinali 39. evropskega košarkarskega prvenstva za ženske. Spored bosta odprli Madžarska in Češka ob 12.15, sledi derbi favoritinj Belgije in Srbije, ob 18. uri bosta igrali Francija in Črna gora, večerna tekma pa je Španija - Nemčija.