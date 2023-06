V streljanju na Zahodnem bregu ubiti štirje Izraelci

Nablus/Gaza, 20. junija - V streljanju blizu kraja Eli južno od mesta Nablus na zasedenem Zahodnem bregu so bili danes ubiti najmanj štirje Izraelci, še štirje pa so bili ranjeni, od tega eden huje, je sporočila izraelska reševalna služba. Po navedbah izraelske vojske je enega od dveh strelcev ubil oborožen civilist, drugega pa so kasneje v mestu Tubas ubile izraelske sile.